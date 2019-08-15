إعادة فتح طريق «الهدا» بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار

أعلنت إمارة منطقة مكة، إعادة فتح طريق «الهدا» بالاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًّا بشكل مؤقت؛ عقب هطول الأمطار.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم فتح «طريق الهدا في الاتجاهين ونود السلامة للجميع».

يأتي ذلك بعد هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، تشهدها أجزاء من محافظة الطائف، طالبت على إثرها إمارة مكة، المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهت تنبيهًا، اليوم الخميس، بتعرُّض ست مناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

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وأوضحت الهيئة أن مناطق نجران (بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة)، ومكة المكرمة (الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص، عرفات)، وجازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا) تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم.

كما تسود رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، على منطقتي الشرقية (الأحساء، النعيرية، حفر الباطن)، والرياض (الأفلاج، الحريق، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، عفيف، وادي الدواسر).

وتهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على مناطق مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن) حتى السابعة من مساء اليوم.