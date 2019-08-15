بالفيديو.. مُسنّة تفرح على طريقتها بأداء فريضة الحج

في مشهد غلّفته فرحة عارمة بالانتهاء من أداء فريضة الحج، وثّق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فرحة حاجة مُسنّة قعيدة على كرسي متحرك، بعد انتهائها من أداء فريضة الحج هذا العام.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي حاز على نسبة عالية من المشاهدة، الحاجّة المسنة وهي تُحيي المتطوعين المنتشرين في كل مكان؛ لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على تيسير كل الأمور المتعلقة بأداء المناسك.

وردّ المتطوعون التحية للحاجة المسنة، التي أخذت في الدعاء لهم، وردَّدت «عمار يا سعودية».

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وأمس الأربعاء، رفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة نجاح أعمال موسم حجّ 1440هـ.

وقال القويحص، بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المنطقة، حصلت «عاجل» على نسخة منه: إنّ هذا النجاح راجعٌ لما وفَّرته القيادة الرشيدة بالمملكة من إمكانات عظيمة لرعاية ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مُثمّنًا دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات خلال الموسم.

وقدّم أمين المنطقة، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بهذه المناسبة العظيمة، معربًا عن شكره وتقديره لهما على دعمهما اللامحدود لتنمية مكة المكرمة وتحقيق الراحة والاستقرار والرخاء لسكانها وزوَّارها من حجاج ومعتمرين، وتسخير كل الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن ودعم جميع القطاعات الحيوية بالعاصمة المقدسة.