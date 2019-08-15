الصحة: 6 آلاف حاج راجعوا مراكز الطوارئ بالحرم المكي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 6038 حاجًا راجعوا مراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والبالغ عددها 4 مراكز داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وأكدت الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم التعامل مع جميع الحالات وإحالة ما يحتاج منها إلى مستشفيات الحرم, مشيرة إلى أن مراكز الطوارئ توزعت في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

أما مركز طوارئ الحرم رقم (3) ففي الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

وأضافت الوزارة أنه يتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد، كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، وذلك عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطة عربات النقل الإسعافي (الجولف)، المخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تعد من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة، موضحة أنها تحتوي على 3 أسِرة كشف مجهزة بأحدث الأجهزة، بينها سرير للإنعاش القلبي الرئوي.