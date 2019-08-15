«حساب المواطن» يبدأ قبول طلبات الاعتراض على دفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الخميس، بدء قبول طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم للدفعة الـ21 (أغسطس 2019).

وأوضح البرنامج- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21، من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أعلن يوم 8 أغسطس الجاري، أن البرنامج أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة 21 لشهر أغسطس 2019، مضيفًا أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة (يوليو 2019)، بلغ أكثر من 14.5 مليون ريال. أما نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة؛ فبلغت 83%، متخطيةً حاجز الـ12.5 مليون مستفيد.

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وتابع القحطاني قائلًا إن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية، زاد على 50 مليار ريال. أما مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة فزاد على 370 مليون ريال.

وأضاف المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مضيفًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين للمعايير والاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وقال القحطاني إنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات، كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور؛ وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط التالي