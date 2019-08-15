أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غد الجمعة، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأْفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأضافت الأرصاد أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمر على شمال وشرق ووسط المملكة، وتمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان وجدة.

كما يُتوقَّع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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يُذكر أن الطائف شهدت اليوم الخميس، أمطارًا من متوسطة إلى شبه غزيرة، فيما طالبت إمارة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأوضحت إمارة مكة، في تغريدة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا من الاتجاهين وبشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار.

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات كانت كالتالي: مراصد الأحساء والقيصومة والدمام سجلت 46 درجة مئوية، بينما سجل مرصد الرياض 45 درجة مئوية، ومرصدا وادي الدواسر والقصيم 44 درجة مئوية.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الجمعة، كالتالي: