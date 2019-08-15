سفير خادم الحرمين لدى الكويت يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين في دولة الكويت التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال سفير خادم الحرمين: «أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله، عز وجل، ثم بالعمل والمتابعة والإشراف الذي دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف سفير خادم الحرمين، أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت تعكس واقع الجهود التي بذلت من القطاعات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام»، مشيرًا إلى أن المملكة وعلى مدى سنوات طويلة كانت تضع خدمة زوار الأماكن المقدسة من أولوياتها التي بقيت علامة بارزة لدى حكام هذه البلاد المباركة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.