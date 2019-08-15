شكرا خادم الحرمين

عبّر نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440 عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، الذي أقيم أول من أمس في فندق الريتزكارلتون بجدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، حيث استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.