تعطل أكبر ممر اقتصادي.. شركات تلغي الطرح ببورصة هونج كونج

قرر عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونج كونج على خلفية الاضطرابات الشعبية والسياسية المناوئة للحكومة في المدينة، وهو ما يمثل تطورا سلبيا بالنسبة لهونج كونج التي تعتبر ممر ماليا محوريا بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصرفي كبير القول: إن إحدى الشركات الصينية ألغت استعداداتها الأولية لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة هونج كونج بسبب الاضطرابات وقررت طرح أسهمها في سوق المال الأمريكية.

كما نقلت الوكالة عن مصرفي آخر مطلع، القول إن شركتين أخريين على الأقل تدرسان نفس الخطوة بشأن طرح أسهم بقيمة مليار دولار، مضيفا أن القرار النهائي بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقا لظروف السوق وما إذا كانت الاحتجاجات ستتراجع في هونج كونج.

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وذكرت بلومبرج أنه رغم قلة قيمة الطروحات المهددة بعدم التنفيذ في هونج كونج، فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة لوضع بورصة هونج كونج باعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم.

وقال المصرفيان الكبيران إن عملاءهما الصينيين شعروا بالقلق من غلق مطار هونج كونج لمدة أسبوع تقريبا وغيره من الصعوبات اللوجيستية التي سببتها الاحتجاجات، كما يشعر المستثمرون بالقلق من مدى استقرار أوضاع المدينة التابعة سياسيا للصين بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي فيها على المدى الطويل.

في الوقت نفسه فقد مؤشر "هانج سينج" الرئيسي لبورصة هونج كونج أكثر من 12% من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة وتزايد المخاوف من احتمالات تدخل الصين عسكريا للسيطرة على الأوضاع.

كان المتظاهرون قد احتلوا مناطق بمطار هونج كونج الدولي لخمسة أيام متتالية في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية واندلاع مشادات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

وقام بعض المتظاهرين اليوم بتوزيع منشورات لسائحين يعتذرون فيها عن تأخير الرحلات الجوية وحدوث توترات بين المتظاهرين والمسافرين.

