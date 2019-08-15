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فيديو.. المصري صاحب صورة صلاة العيد على دراجة رد على إشاعة وفاته
متابعات الخليج 365 - متابعة
نفى مواطن مصري ظهر في صورة متداولة وهو يصلي صلاة العيد على دراجة هوائية وسط المصلين ما أشيع عن إصابته بجلطة ووفاته وحدوث مشاكل بسبب الصورة.
وأوضح الرجل خلال لقاء تليفزيوني معه أن كل ما قيل عنه وتم تداوله غير صحيح، وأنه يُعاني من آلام في رجليه لا يستطيع معها الركوع ولا السجود، ويصلي الفروض وهو جالس.
وأضاف أنه يوم العيد لم يجد فِراشاً ليجلس عليه، حتى يمكنه الصلاة جالساً بسبب ظروفه الصحية، فاضطر إلى الصلاة على الدراجة بعد أن خلع حذاءه، بالشكل الذي ظهر في الصورة المتداولة.
وانتقد الرجل، الذي يدعى “محمد”، كل من أساء إليه، مُسلِّماً أمره إلى الله، ومؤكداً أن ما قام به لم يقصد به أي شيء، فهذه ظروفه الصحية، وأن انتقاد رجل يصلي ليس له أي مبرر، لأنَّ الآخرين لا يعرفون أسباب ذلك.
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