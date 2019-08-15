شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُشدد على تنفيذ مشروعات المناطق الجبلية في فيفاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، محافظة فيفاء، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها على مختلف محافظات المنطقة.

والتقى أمير المنطقة خلال الزيارة عدداً من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مشدداً على توفير الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية في المحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجَّه الأمير محمد بن ناصر بمتابعة المشاريع والرفع بها لإنجازها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمناً دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.

كما قام أمير منطقة جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عدد من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة فيفاء، واستمع إلى شرح مفصل عنها من محافظ فيفاء ومسؤولي الجهات المعنية، منوهاً في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية بدعم القيادة الرشيدة.