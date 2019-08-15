شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة مُكرِّماً المرور: جهودكم سهَّلت تنقل الإعلاميين في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كرَّم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، تقديراً لجهود الإدارة في تسهيل تنقل ضيوف الوزارة من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وتسلَّم مدير الإدارة العامة للمرور بجدة قائد مرور مزدلفة العميد سليمان بن معيوض الجميعي، درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من وزير الإعلام، خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج 1440هـ، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.