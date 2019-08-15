حج / وكيل إمارة منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه معاليه بالمتابعة والأشراف المباشر من القيادة الرشيدة لرعاية شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير الجهات كافة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم.

وأكد أن هذا النهج المبارك يأتي متواصلاً مع ما سار عليه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - إلى عهداً الزاهر.

وفي ختام التصريح ، دعا الدكتور السديري الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

20:13ت م

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الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.ونوّه معاليه بالمتابعة والأشراف المباشر من القيادة الرشيدة لرعاية شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير الجهات كافة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم.وأكد أن هذا النهج المبارك يأتي متواصلاً مع ما سار عليه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - إلى عهداً الزاهر.وفي ختام التصريح ، دعا الدكتور السديري الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //20:13ت م0101

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