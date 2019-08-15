إصابات وحوادث الـ 72 ساعة الماضية تستنفر صحة الطائف

2019-08-15

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

رفعت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف جاهزية الطواقم الطبية صباح اليوم في عدد من المستشفيات؛ وذلك بعد توالي بلاغات متزامنة لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية.

فقد استقبل مستشفى الملك عبدالعزيز 12 إصابة؛ نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس في استقبال الحالات المصابة إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ.

في الوقت نفسه كانت الطواقم الطبية بمستشفى المويه العام تباشر استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف – الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل، فيما كانت غرفة العمليات توجه عدداً من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

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وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس في استقبال المصابين بطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يرافقه مساعده العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي، حيث وجه برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات المصابة لسرعة التعامل ونقل ما يستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصاً.

فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانياً.