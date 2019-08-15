حساب المواطن يبدأ تلقي الاعتراض على الدفعة الـ21 عبر هذا الرابط

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حساب متابعات الخليج 365 يبدأ تلقي الاعتراض على الدفعة الـ21 عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا).
يُذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.
وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مليون مستفيد.
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