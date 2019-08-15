2019-08-15

قنصلية المملكة في الهند لـ المواطنين: تأكدوا من هذا الأمر قبل المغادرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند، ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع “E-VISA”، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.