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2019-08-15 وظائف إدارية في نادي القريات الرياضي متابعات الخليج 365 - القريات أعلن نادي القريات الرياضي توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة السابقة، للعمل بالنادي بالمسميات التالية (رئيس تنفيذي، ومدير مالي، وسكرتير)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- رئيس تنفيذي:

– مؤهل جامعي في مجال الإدارة مع خبرة سابقة في مجال العمل. Advertisements 2- مُدير مالي:

– شهادة لا تقل عن دبلوم مُحاسبة وخبرة في مجال العمل. 3- سكرتير:

– شهادة في مجال السكرتارية وخبرة سابقة في مجال العمل. موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/12/22هـ. طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]









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