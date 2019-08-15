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أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة ما تزال مهيأة غداً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات الطائف.
وتوقعت الهيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى جدة.
ولم تستبعد الهيئة تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.
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