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صور.. مُفحطون يعتدون على الممتلكات ويتلفون طرق بريدة
متابعات الخليج 365 - بريدة
اشتكى عدد من أهالي حي الغدير في بريدة من سلوكيات المفحطين الذين قاموا بالاعتداء على الممتلكات الخاصة وأتلفوا الأسفلت.
وقال سكان حي الغدير إنه بالقرب من طريق الملك عبدالله يوجد طريق جديدة وكوبري حديث مُزوّد بإنارة ممتازة، ولكن التفحيط في هذا الموقع مستمر على مدى الـ٢٤ ساعة.
وعبّر الأهالي عن تضررهم من تجمعات المفحطين وما يُسببونه من مشاكل وإزعاج لأهالي الحي.
وناشد الأهالي المرور والجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
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