شكرا لقرائتكم تنبيه هام من هيئة حقوق الإنسان لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-15 تنبيه هام من هيئة حقوق الإنسان لضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذّرت الهيئة العامة لحقوق الإنسان ضيوف الرحمن الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم من البقاء في المملكة. Advertisements وقالت الهيئة : لا يجوز للقادمين للحج الإقامة في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ولفتت إلى أن العقوبة تتراوح بين السجن عامين وغرامة ١٠٠ ألف ريال للمخالفين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه هام من هيئة حقوق الإنسان لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.