الان تتابع صحة الطائف: وفاة 9 وإصابة 230 آخرين في حوادث متفرقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

رفعت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف جاهزية الطواقم الطبية صباح اليوم في عدد من المستشفيات وذلك بعد توالي بلاغات متزامنه لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية.

فقد استقبل مستشفى الملك عبدالعزيز 12 إصابة نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في استقبال الحالات المصابه إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ.

في الوقت نفسه، كانت الطواقم الطبية بمستشفى الموية العام تباشر استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف – الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل.

فيما كانت غرفة العمليات توجة عددا من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس الذي كان في استقبال المصابين بطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يرافقه مساعده العلاجي الدكتوره لمياء الزبيدي، وجه برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات المصابة لسرعة التعامل ونقل مايستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصات

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فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانيا.

عبدالهادي الربيعي متحدث صحة الطائف قال إن كافة المرافق الصحية تخضع لكود التأهب والجاهزية على مدار الـ24 ساعة وفق خطة الحج المتضمنة جاهزية مرافق وكوادر صحة الطائف لمساندة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة عند الحاجة إضافة لخطة التأهب لعودة حجاج البر بالتنسيق مع الجهات المعنية لمباشرة مايطرأ نظراً لاحتمالية تزايد الحوادث المرورية في مثل هذه المواسم.

والتي يضاف لها ايضا الاجازة الصيفية ومايتبعها من مهرجانات ومناسبات وتنقل بين مدن وأخرى مما يزيد من ازدحام الطرق وبالتالي المخاطر المصاحبه

ونتيجة لذلك فقد استقبلت مستشفيات الطائف وخلال الـ 72 ساعة الماضية اكثر من 230 إصابة بينهم 9 وفيات نتيجة حوادث متفرقة

واختتم الربيعي حديثه داعياً الجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق والبعد عن القيادة في حالات الارهاق والسهر والتعب باعتبار النسبة الكبرى لتلك الحوادث ناتج عن المكابرة في اخذ السائق القسط الكافي من الراحة اللازمة للتركيز المناسب اثناء القيادة