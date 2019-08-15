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الان تتابع بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان مع التفاصيل
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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مساء اليوم احترازيًا.
وكان قد تم إغلاق الطريق على خلفية الأمطار الغزيرة التي هطلت على الطائف اليوم الخميس.
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