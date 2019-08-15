اخبار السعوديه

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:22 م, 15 أغسطس 2019 م

التعليقات: 0

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مساء اليوم احترازيًا.

وكان قد تم إغلاق الطريق على خلفية الأمطار الغزيرة التي هطلت على الطائف اليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا