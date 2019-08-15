شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الطائف: تجمعات مياه وإغلاق طرق وأنفاق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف اليوم (الخميس)، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، أدَّت إلى إغلاق مؤقت لنفق مستشفى الملك فيصل بسبب تجمع المياه داخل النفق، فيما باشرت الجهات المختصة إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
كما وردت عدة بلاغات عن تجمعات للمياه في أحياء الريا، وعودة، ومسره، والخالدية، ونفق المئوية، ونفق معشى، ونفق الهاتف، جرى إحالتها للجهات المختصة لمعالجتها.
من جهت أخرى، أغلقت الجهات المعنية طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت، وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، الجميع، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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