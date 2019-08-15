شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية أصابتها بشلل نصفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أخيراً، حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة.

وتم استقبال الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية بقيادة استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة الدكتور ماجد بخيت، بعد تعرضعا لسكتة دماغية حادة مع شلل نصفي، وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام ونقل الحاجة بسرعة فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.

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وعند وصول الحاجة، تم على الفور تقييمها طبيا وعمل الأشعات المقطعية والبدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقة، ونظرا لأن موقع الجلطة كان في شريان أساسي في الدماغ تم تحويلها لقسم الأشعة التداخلية وتحت إشراف فريق التخدير ليتم إجراء قسطرة دماغية لها بقيادة الدكتور زياد العريني الذي تمكن ولله الحمد من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة.

وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ، وأوضحت الأشعات المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطة، حيث إن مثل هذه الحالات تحتاج تنسيقاً عالياً وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب لتفادي حدوث جلطات كبيرة تؤدي لإعاقة حادة أو الوفاة لا سمح الله.

يذكر أن مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدا وصعوبة وعلى مدار العام، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.