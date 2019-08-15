شكرا لقرائتكم خبر عن مُسافرو «جدة - حائل» بلا أمتعة.. و«الطيران المدني» لـ«الخليج 365»: الناقل مُلزم بالتعويض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أكد لـ«الخليج 365» المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء أنه في حال فقدان أو تلف الأمتعة للعميل فإنه يجب تعويضه بـ350 وحدة حقوق، وهي معيار صندوق النقد الدولي، وتُحوَّل بالريال السعودي، مع تعويض العميل 30 وحدة حقوق عن كل يوم لتأخر وصول أمتعته.

وفي ردٍ على سؤال "الخليج 365" بشأن تأخير وعدم وصول أمتعة المسافرين على الرحلة القادمة من جدة إلى حائل عبر إحدى شركات الطيران أمس (الأربعاء)، التي كانت تُقل حجاجاً من منطقتي حائل والجوف وتركت أمتعتهم في جدة، ما تسبب في استياء المسافرين واحتجاجهم نظراً لاحتواء الأمتعة على أدوية مهمة لها مواعيد محددة، فضلاً عن ارتباط بعضهم برحلات إلى مطارات أخرى، شدد الروساء على أنه وفقاً للمادة الـ13 من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء المتعلقة بفقدان الأمتعة، فإن الناقل الجوي مُلزم بتعويض العميل عن تأخر الأمتعة للرحلات الداخلية بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير، و40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك عند استلام الأمتعة المُتأخرة.

وأشار المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إلى أنه وفقاً للمادة الـ14 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بتقديم الشكاوى، يجب على العميل تسجيل شكواه أولاً لدى الناقل الجوي، وفي حال وصول الرحلة وعدم وصول الأمتعة يجب على العميل التوجه إلى مكتب الناقل الجوي لتسجيل شكوى بعدم وصول الأمتعة ليتم اتخاذ اللازم من قِبل الناقل.

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وأضاف: «هيئة العامة للطيران المدني تُجدد التأكيد على أن اللائحة تحفظ للمسافر حقوقه، وعلى أي متضرر إبلاغ الناقل، وفي حال تجاوز الناقل الوقت المتاح له للتعويض والرد يتم إبلاغ الهيئة للتدخل».

من جانبه، كشف لـ«الخليج 365» المتحدث باسم الناقل الجوي، أن المشكلة نشأت في مطار الملك عبدالعزيز القديم، بسبب عدم تحميل «السيور» للأمتعة ما تسبب في عدم دخولها للشحن، واصفاً ما حدث بـ«أشياء خارجة عن الإرادة»، مؤكداً أن الأمتعة ستصل إلى مطار حائل الدولي على رحلة اليوم (الخميس) رقم «XY457».

وتشمل اللائحة التعويض عن حالات تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة بما لا يقل عن 350 وحدة، وبما لا يتجاوز 1131 وحدة، علما أن قيمة الوحدة متغيرة وفقاً للمعيار النقدي الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث يتم تحويل الوحدة إلى ما يعادل الريال السعودي، فيما تبلغ قيمة الوحدة حالياً نحو 5.2 ريال سعودي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أقرّت في لائحة حماية العملاء، أنه بإمكان المسافر رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تتضمن الأمتعة متعلقات ثمينة أو عندما تكون الأمتعة ذاتها مرتفعة الثمن، وذلك من خلال خطوة واحدة وهي الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل الشحن بتعبئة نموذج الإفصاح الذي يُقدِّمه الناقل قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها.