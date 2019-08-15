، بلدية بارق تصادر كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جولة تفتيشية رقابية على المطاعم والمطابخ

‫صادرت بلدية محافظة بارق ٤٠ كيلو من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، بعد قيامها بجولة رقابية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملة الرقابة البلدية.

ورصدت ١٠ مخالفات صحية وطبقت الأنظمة والإجراءات بحق المخالفين، كما شملت الجولات التفتيشية صوالين الحلاقة وتم مصادرة أدوات غير صالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن الجولات مستمرة في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات.