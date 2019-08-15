محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر الأمطار أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا. وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 08:28 PM بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر الأمطار Advertisements إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا. وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف. الكلمات المفتاحية

، إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه