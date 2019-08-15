محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع في مباريات إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019. وقال الاتحاد: يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من خلال الموقع الرسمي. وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الأهداف المختارة هي هدف فيتشو لاعب فريق الاتحاد في مرمى ذوب آهن الإيراني، هدف جوليانو لاعب فريق النصر في مرمى الوحدة الإماراتي، وهدفا عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبا السد القطري في شباك الدحيل القطري. 15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 08:45 PM Advertisements الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع في مباريات إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019. وقال الاتحاد: يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من خلال الموقع الرسمي. وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الأهداف المختارة هي هدف فيتشو لاعب فريق الاتحاد في مرمى ذوب آهن الإيراني، هدف جوليانو لاعب فريق النصر في مرمى الوحدة الإماراتي، وهدفا عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبا السد القطري في شباك الدحيل القطري. الكلمات المفتاحية ، الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا ،

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