، جولات لهيئة الرياض بالأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطة عمل الفرع الميدانية والتوعوية بعيد الأضحى المبارك

قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.

جاء ذلك ضمن خطة عمل الفرع الميدانية والتوعوية بعيد الأضحى المبارك. كما جرى توفير المصلى المتنقل في أماكن بيع وذبح الأضاحي، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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