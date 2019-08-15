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قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.
جاء ذلك ضمن خطة عمل الفرع الميدانية والتوعوية بعيد الأضحى المبارك. كما جرى توفير المصلى المتنقل في أماكن بيع وذبح الأضاحي، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة.
وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 08:04 PM
ضمن خطة عمل الفرع الميدانية والتوعوية بعيد الأضحى المباركجولات لهيئة الرياض بالأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة
قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.
جاء ذلك ضمن خطة عمل الفرع الميدانية والتوعوية بعيد الأضحى المبارك. كما جرى توفير المصلى المتنقل في أماكن بيع وذبح الأضاحي، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة.
وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
، جولات لهيئة الرياض بالأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة ،
المصدر : الخليج 365
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