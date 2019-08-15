اخبار السعوديه

وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - واسى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي؛ في وفاة والده رحمه الله.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته للمهندس التميمي، ولكافة أسرتهم؛ في وفاة والده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب التميمي عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية؛ على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 08:03 PM

Advertisements
وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واسى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي؛ في وفاة والده رحمه الله.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته للمهندس التميمي، ولكافة أسرتهم؛ في وفاة والده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب التميمي عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية؛ على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

الكلمات المفتاحية

، وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا