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محمد بن مسعود - الدمام - واسى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي؛ في وفاة والده رحمه الله.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته للمهندس التميمي، ولكافة أسرتهم؛ في وفاة والده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب التميمي عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية؛ على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 08:03 PM
واسى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي؛ في وفاة والده رحمه الله.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته للمهندس التميمي، ولكافة أسرتهم؛ في وفاة والده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب التميمي عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية؛ على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
، وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
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