مقتل وإصابة مواطِنَيْن بـ«الرصاص» في جبال الحشر.. ومصادر تخص «عاجل» بتفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Byline / Source / Credit الشرطة الشرطة السعودية - أرشيف مصر: لن نرضى بغير القصاص العادل للصيدلي المصري القتيل في السعودية

لقي مواطن مصرعه، بطلقات نارية، في إحدى القرى التابعة لمركز جبال الحشر، محافظة الداير، شرق منطقة جازان، فيما أصيب آخر في الحادثة نفسها.

وعلمت «عاجل»، من مصادرها أن التفاصيل الأوَّلية المتعلقة بالجريمة تشير إلى حدوث خلافٍ شخصيٍّ بين مواطِنَيْن (اثنين) مساء أمس الأربعاء، قبل وقوع الجريمة.

وبادرت شرطة المنطقة بمباشرة ملف النهاية المأساوية للمواطن القتيل، وآخر مصاب في الحادثة نفسها، التي وقعت بجبال الحشر.

وتحاول الجهات الأمنية كشف أسباب ودوافع الجريمة من خلال التحقيقات العاجلة التي بدأتْها منذ الإبلاغ عن الجريمة.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن «مواطنًا من منطقة عسير حضر قاصدًا إنهاء خلاف مع شخص من سكان جبال الحشر بمنطقة جازان».

وتابعت المصادر: «تَوَجَّه المواطن إلى منزل المجنيِّ عليه حاملًا بيده سلاحًا، وبدأ الحوار بينهما بنقاشٍ حادٍّ، سرعان ما تطور إلى تبادل إطلاق النار».

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وبيَّنت المصادر أن «الأعيرة النارية أدت إلى مقتل صاحب المنزل الذي يسكن بجبال الحشر في محافظة الداير».

وأضافت المصادر: «تسببت الرصاصات في إصابة الجاني، ونقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وسط حراسة أمنية مشددة».

وقالت المصادر: «على الفور، انتقلت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان لاسيما فرق مختصة من الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة...».

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة، وفتحت ملفَّ تحقيق بالقضية لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها مع تدوين كل ما له علاقة بحادثة القتل.

وأكدت المصادر أنه فيما تستمر التحقيقات في القضية، تنتظر الجهات المعنية تعافي الجاني من إصابته -لا يزال بقسم التنويم بالمستشفى العام تحت الملاحظة الطبية- لاستكمال الإجراءات.