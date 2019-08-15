شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية اليمنية تصدر اعلان هام وتحدد موقها من احداث عدن وتتخذ هذه الاجرات ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وذلك نتيجة للتمرد المسلح الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "تأسف وزارة الخارجية ان تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين وذلك اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري".

وأضاف البيان "ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأكد البيان ان وزارة الخارجية ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات.

