حاجة مصرية تستعيد بصرها في مكة المكرمة

نجح فريق متخصص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر لفتاة مصرية في السادسة عشرة من عمرها، قدمت لأداء مناسك الحج مع والديها، وذلك بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف وبالمنظار الجراحي من فتحة حجمها ١ سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى مركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية، بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى، بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية، وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

وتم إجراء كافة الفحوص اللازمة من قبل استشاريي أشعة الأعصاب، حيث قام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور اسلام حرز الله، حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام.

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجياً، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.

يشار إلى أن مركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية، أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله، وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً وصعوبة وعلى مدار العام، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.