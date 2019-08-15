الارشيف / اخبار السعوديه

النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد عند تقدمهم لطلب إصدار وثيقة تأمين.
وأضافت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المؤسسة بينت أن الهدف من هذا التوجيه هو تحفيز نمو قطاع التأمين وتحسين خدمة التأمين ضد الغير، وتشجيع القيادة الآمنة.

يذكر أن “ساما” كانت قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد عليه مطالبات حتى 3 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا