«سار» تعلن نقل 2.3 مليون حاج عبر 2170 رحلة خلال موسم الحج

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، اليوم الخميس، نجاح خطة تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج؛ حيث فاق عدد الحجيج الذين تم نقلهم (2.333.748) حاجًا وحاجة، عبر 2170 رحلة، وذلك ضمن خطة نقل آمنة ومريحة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية، الدكتور بشار بن خالد المالك، إن شركة (سار) سخرت من أجل تشغيل وصيانة قطار المشاعر أكثر من 1700 موظف «مهندسين، فنيين، سائقين، ومشرفين»؛ لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر، موضحًا أن «التناغم بين الموظفين أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية المعتمدة وبكفاءة عالية».

وقدم الدكتور المالك، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، على نجاح خطة إدارة موسم حج 1440هـ، وذلك بثناء ضيوف الرحمن وإشادة دول العالم، بعدما منَّ الله به على الحجيج من التسهيل والتيسير، والأمن والأمان في أداء مناسكهم.

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كما تقدم الدكتور المالك بالشكر إلى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثمنًا دورها الفعّال في تشغيل قطار المشاعر وخدمة حجاج بيت الله الحرام، ورفع شكره إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على متابعتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة (سار) إلى أن جاهزية قطار المشاعر المقدسة والتأكد من أعمال الصيانة التصحيحية الاستباقية، والتشغيل التجريبي، بالإضافة إلى 23 فرضية تم تطبيقها، أسهمت في نجاح خطة تشغيل القطارات خلال الموسم.

وفي السياق ذاته، بينت الإحصاءات الصادرة عن (سار)، أن عدد الحجاج الذين تم نقلهم من خلال قطار المشاعر المقدسة إلى صعيد عرفات بلغ (340.035) حاجا، بينما تجاوز عددهم في النفرة إلى مزدلفة (353.434) حاجا، وفي الإفاضة من مزدلفة إلى مشعر منى (377.199) ألف حاج وحاجة، وفي أيام التشريق نقل قطار المشاعر المقدسة (1.246.422) حاجا وحاجة لرمي الجمرات.