انطلاق منافسات النسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن.. و«الغالية» تتألق

انطلقت اليوم الخميس، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، الذي يأتي ضمن موسم الطائف، وذلك على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.

وجاء في باكورة المنافسات الأشواط المخصصة لسن المفاريد (بكار- قعدان) لمسافة كيلو مترين بمشاركة أكثر من 800 مطية موزعة على 16 شوطًا للفترة الصباحية، تميَّزت جميعها بقوة المنافسة وإبراز جهود المضمرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاءت النتائج للمراكز الأولى، على مستوى الشوط الأول للبكار المفاريد؛ حيث تألقت «الغالية» لمالك الهجن المعروف أحمد بن ناصر المكيرش، وفي الشوط الثاني «عكاش» لعبدالله بن دخيل الله الجهني، وحقّقت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني، الزمن الأسرع وصولًا لخط النهاية.

وفي الشوط الرابع «نواف» لمحمد عبدالله المري، و«غرنوق» لمبارك سالم المري في الشوط الخامس، أمّا في الشوط السادس جاء «رعاد» لأحمد مانع العامر، وفي الشوط السابع «الهلالية» لموسى عبدالعزيز الموسى، وفي الشوط الثامن «براق» لحسين عبدالله آل عامر، وفي الشوط التاسع «الفائزة» لعلي محمد المري، وفي الشوط العاشر «فجاج» لمسعود عبدالهادي المري، وفي الشوط الحادي عشر «الفايزة» لعلي محمد المري، وفي الشوط الثاني عشر «ما يهاب» لمانع علي آل رز، وفي الشوط الثالث عشر «نيوم» لعقاب دعيج المطيري، وفي الشوط الرابع عشر جاء أولًا «غلاب» لعلي حويل آل عامر، وفي الخامس عشر «إعمار» لعلي محمد المري، أمّا في الشوط السادس عشر والأخير للفترة الصباحية فقد حلّ أولاً «الصداوي» لربيع خميس الهمامي.