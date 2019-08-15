تكريم رئيس «الهلال الأحمر» بالباحة

كرّم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، رئيس فرع الهيئة بمنطقة الباحة. جاء ذلك أثناء تكريم هيئة الهلال الأحمر السعودي لأبطال الميدان في موسم الحج خلال العام الحالي. وتسلّم التكريم مدير عامّ فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، كأفضل ثاني فرع لتجهيز السيارات طبيًّا للمشاركة بحج 1440.

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