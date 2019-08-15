بالصور.. وزير إندونيسي يزور معرض «لبيك» ويشيد بجهود تجذير الأواصر

زار وزير الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسية لقمان حكيم سيف الدين، اليوم الخميس، معرض «لبيك.. رحلة الحج عبر العصور»، الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ سيف الدين تجوَّل بأرجاء المعرض الذي يحوي ثلاث قاعات، هي مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق؛ حيث يستعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى، واستمع لشرح موجز عن أركانه وأبرز ما يقدمه للزائرين والرسالة، التي يقدمها لكل زائر.

وسجَّل الوزير الإندونيسي كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «يهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية، متمثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة».

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ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة، من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

يأتي هذا المعرض، انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها؛ باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.

وكان الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح المعرض مؤخرًا، وحظي بإقبالٍ كبير من ضيوف الرحمن تجاوز عدد الزائرين 50 ألف زائر وزائرة.