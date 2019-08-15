«الحج» تناشد ضيوف الرحمن الالتزام بالمواعيد المحددة للعودة

ناشدت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن الالتزام بالموعد المحدد للعودة؛ لحمايتهم من الالتزامات القانونية.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أعزائي الحجاج، تقبل الله عبادتك.. التزام العودة في الوقت المحدد هو علامة على وعيك ويحميك من الالتزامات القانونية».

وتعتمد وزارة الحج والعمرة مجموعة من الخدمات الذكية، التي تسهّل على ضيوف الرحمن مناسك الحج، وأبرزها «نظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج»، ويعد نظامًا متكاملًا منذ بداية التعاقدات الالزامية من سكن ونقل وإعاشة، وحتى مغادرة الحجاج؛ حيث يوفر الشفافية والمقدرة الرقابية على متابعة التنفيذ ومدى التزام كل جهة بتنفيذ مسؤولياتها تحت إشراف الوزارة.

كما وضعت الوزارة «نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل»، وهو مجموعة أنظمة وبيانات، تتضمنها بوابة إلكترونية متطورة لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ حيث تؤمن الوزارة للراغبين في الحج اختيار البرامج الأنسب لهم، وتتيح لهم التعاقد إلكترونيًّا مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة، كما توفر الوزارة نظامًا إلكترونيًّا لسداد قيمة العقود المبرمة بهدف حماية لحقوق الحجاج، كما تتيح عبر البوابة الإلكترونية نقل طلبات تصاريح الحج بعد التعاقد إلى أنظمة وزارة الداخلية لاستصدار تصاريح الحج.​