بالصور.. 300 إعلامي دولي يشكرون خادم الحرمين بجدارية «شُكْرِ الملك سلمان»

عبَّر نحو 300 إعلامي دولي من ضيوف وزارة الإعلام خلال موسم الحج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، الذي أقيم في فندق الرتز كارلتون بجدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.