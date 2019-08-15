أمطار شبه غزيرة على الطائف.. ومطالبات بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية

تشهد أجزاء من محافظة الطائف هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، فيما طالبت إمارة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقالت إمارة مكة، في تغريدة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهت تنبيهًا اليوم الخميس، بتعرُّض ست مناطق إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن مناطق نجران (بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة)، ومكة المكرمة (الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص، عرفات)، وجازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا) تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم.

Advertisements

كما تسود رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، على منطقتي الشرقية (الأحساء، النعيرية، حفر الباطن)، والرياض (الأفلاج، الحريق، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، عفيف، وادي الدواسر).

وتهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على مناطق مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن) حتى السابعة من مساء اليوم.

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات كانت كالتالي: مراصد الأحساء والقيصومة والدمام سجلت 46 درجة مئوية، بينما سجل مرصد الرياض 45 درجة مئوية، ومرصدي وادي الدواسر والقصيم 44 درجة مئوية.