طالبت قنصلية المملكة العربية السعودية بمومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند؛ ضرورة التأكد من صدور التأشيرة الإلكترونية من نوع «E-VISA» بشكل نهائي؛ تجنبًا للترحيل عند الوصول للهند.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية السعودية في مومباي: « تأمل القنصلية من المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع K(E-VISA) ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة، وذلك لتجنب الترحيل عند الوصول للهند».
ودونت القنصلية، في بيانها، أرقام الهواتف التي يُمكن للمواطنين القادمين للهند التواصل من خلالها معها، وهي هاتف السفارة 00912222156001، أو عبر جوال طوارئ شؤون السعوديين 0091989201944.
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة بمومباي للسعوديين: تأكدوا من التأشيرة نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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