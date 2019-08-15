وكيل النائب العام يهنّئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وأوضح أن ما تحقق من نجاح باهر وخدمة فائقة ولله الحمد والمنَّة، جاء بفضل الله عز وجل، ثم بالمتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، اللذين سخّرا كل الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوّار.

وفي الختام، سأل الشلعان المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة والأعمال الجليلة المباركة، وأن يزيدهما بموفور توفيقه وسداده، ولما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يديم واحة الأمن والأمان ودوحة الرخاء والاستقرار على بلادنا الغالية.