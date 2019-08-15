بمبادرة تطوعية خيرية.. «الشوقية» تحتفي بضيوف بيت الله الحرام

نظَّمت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، مبادرةً تطوعيةً خيريةً للاحتفاء بضيوف بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات؛ حيث قدّمت البلدية- ممثلةً بالقسم النسائي- هدايا عينية متنوعة للحجّاج مع تهنئتهم بمناسبة أداء مناسك الحج.

وقدّم القسم النسائي هدايا لحجاج بيت الله الحرام وسط أجواء من السرور بهذه المناسبة السعيدة، وذلك ضمن إطار اهتمام أمانة العاصمة المقدسة بتعزيز روح التعاون وتفعيل الدور الاجتماعي للبلدية وإبراز الأعمال التطوعية ومشاركة الحجاج فرحتهم وتسخير سبل الراحة لزوَّار بيت الله الحرام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس البلدية المهندس محمد بن غالب المشيخي قوله: إنّ المبادرة تهدف إلى إيصال روح الإخاء والمحبة تجاه ضيوف بيت الله الحرام وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، مؤكّدًا تقديم أرقى الخدمات الإنسانية النبيلة التي تعكس أخلاق أبناء هذا الوطن.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إجراءها أعمال إعادة تأهيل شاملة ونظافة وتعقيم للمشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة)، من أجل إعادة الوضع الطبيعي لها.

كما أنهت الأمانة أعمالها ضمن الجهات ذات العلاقة في لجنة توزيع لحوم الهدي والأضاحي برئاسة إمارة المنطقة في توزيع لحوم الهدي والأضاحي، حيث استهدفت 8500 مستفيد في مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.