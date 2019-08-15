مفتي مصر يهنّئ الملك بنجاح موسم الحج.. ويشيد بـ«الجهود الكبيرة»

هنّأ مفتي مصر الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك؛ دون أي مشكلات أو حوادث تُذكر.

وقال علام، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ مناسك الحج هذا العام تمّت بسهولة ويسر وأمان؛ نظرًا للجهود التي بُذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة، من أجل تقديم كل أشكال المساعدة لضيوف الرحمن؛ حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام، مشدِّدًا على أنَّ نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الجيد والخدمات والجهود الكبيرة، التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم الأراضي السعودية، وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين.

ووجّه المفتي الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج، وخدمة حجاج بيت الله.

في سياقٍ آخر، طالبت شركة «مصر للطيران» (حكومية)، الحجاج المصريين، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في رحلات العودة، والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثماني ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين 10 و12 ساعة، بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

ودعت الشركة، حسب بيانٍ أوردته وسائل إعلام محلية، ضيوف الرحمن، لضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، وعدم اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على متن الطائرة، مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرهما، فيما يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها على 23 كيلوجرامًا، ونقل عبوة مياه زمزم الرسمية «سقيا زمزم»، على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد على خمسة لترات.