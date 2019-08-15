300 إعلامي دولي في جدارية: شكر الملك سلمان

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، الذي أقيم أول من أمس في فندق الريتزكارلتون بجدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، حيث استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
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