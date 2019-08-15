

المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:"أتشرف بأن أرفع لمقام الكريم أبلغ التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 الذي جاء نجاحه استمرارا للنجاحات التي تتحقق سنويا بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة ، وحرصكم البالغ علي بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات".

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله - وأن يجزل له الأجر والمثوبة علي مايقدمه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى //

18:57ت م

0088





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.