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مبتعثون يقودون مبادرة امتنان للشعب البريطاني
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
اجتذبت مجموعة من المبتعثين في المملكة المتحدة، اهتمام وتقدير المجتمع البريطاني، وذلك بعد أن تبنوا حملة من أجل التبرع بالدم لصالح المرضى في العديد من أنحاء بريطانيا.
حملة المبتعثين
وحسب موقع جامعة ريدينج، تبرع الطلاب السعوديون بالدم لرد الجميل للمجتمع، وذلك تماشيًا مع المبادرة التي أطلقتها الجمعية السعودية في الجامعة التي تشمل حملة للتبرع بالدم، كانت قد تم الدعوة إليها في وقت سابق من هذا العام.
وتتخذ الحملة شعار “قطرة دم تنعش الأمل” عنوانًا لها، وذلك من أجل تعزيز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع ومساعدة مرضى المملكة المتحدة في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.
وتبرع حوالي 16 طالبًا سعوديًا بالدم في محطة وايتلي وود فاير، فيما تم تسجيل 23 طالبًا في هذه العملية.
وقال عماد العتيبي، وهو مبتعث في جامعة ريدينج: “من واجبنا إظهار امتناننا للمجتمع وأيضًا يجب أن نكون جزءًا من هذا المجتمع من خلال التبرع بالدم على الأقل”.
تفاعل بريطاني مع الطلاب
ولاقت الحملة التي قادها المبتعثون ترحيبًا كبيرًا على المستوى الاجتماعي، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في تشجيع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الاشتراك في المبادرة، بالإضافة إلى تنظيم حملات عامة تمهيدية لجميع المشاركين، وذلك لمعرفة كيفية التسجيل على موقع NHS الإلكتروني، وهو النظام الصحي الحكومي في المملكة المتحدة.
وتقدم الجمعية خدمة متابعة لعملية التبرع بالدم، وذلك من خلال مرافقة أحد الأعضاء للأشخاص المانحين في مركز التبرع للحصول على الدعم.
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