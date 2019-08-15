، والد الشهيد "الصميدي" يتلقّى خطاب تعزية من مدير دوريات الأمن ،

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تلقّى والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، خطاب تعزية ومواساة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد.
وقال "السند" في خطابه: "بقلوب مليئة بالإيمان لله -عز وجل- وراضية بقضائه وقدره؛ نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة ابنكم -رحمه الله- سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، ويغفر له ويرحمه ويوسع مدخله وينقله من ضيق الدنيا إلى جنات الخلود، إنه ولي ذلك والقادر عليه".
وتلقّى أحمد بن بله -والد الشهيد- اتصالاً هاتفيًا للتعزية من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
يذكر أن الشهيد استشهد خلال عمله في الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وله ثلاثة أشقاء؛ أحدهم رجل أمن، وآخر مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
والد الشهيد "الصميدي" يتلقّى خطاب تعزية من مدير دوريات الأمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
تلقّى والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، خطاب تعزية ومواساة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد.
وقال "السند" في خطابه: "بقلوب مليئة بالإيمان لله -عز وجل- وراضية بقضائه وقدره؛ نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة ابنكم -رحمه الله- سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، ويغفر له ويرحمه ويوسع مدخله وينقله من ضيق الدنيا إلى جنات الخلود، إنه ولي ذلك والقادر عليه".
وتلقّى أحمد بن بله -والد الشهيد- اتصالاً هاتفيًا للتعزية من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
يذكر أن الشهيد استشهد خلال عمله في الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وله ثلاثة أشقاء؛ أحدهم رجل أمن، وآخر مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
07:00 PM
استُشهد خلال عمله بالدوريات الأمنية بالشرقية
تلقّى والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، خطاب تعزية ومواساة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد.
وقال "السند" في خطابه: "بقلوب مليئة بالإيمان لله -عز وجل- وراضية بقضائه وقدره؛ نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة ابنكم -رحمه الله- سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، ويغفر له ويرحمه ويوسع مدخله وينقله من ضيق الدنيا إلى جنات الخلود، إنه ولي ذلك والقادر عليه".
وتلقّى أحمد بن بله -والد الشهيد- اتصالاً هاتفيًا للتعزية من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
يذكر أن الشهيد استشهد خلال عمله في الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وله ثلاثة أشقاء؛ أحدهم رجل أمن، وآخر مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
، والد الشهيد "الصميدي" يتلقّى خطاب تعزية من مدير دوريات الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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