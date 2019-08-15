، مدير جامعة الباحة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تتويجًا للاهتمام الكبير والمتواصل لخدمة الحجيج

رفع مدير جامعة الباحة الدكتور عبد الله بن يحيي الحسين، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - على نجاح موسم حج عام 1440هـ.

وقال: إن هذا النجاح تتويج لما تبذله وتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من اهتمام كبير ومتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بتوفير جميع الإمكانات البشرية والمادية، وبوضع الخطط المدروسة والدقيقة، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية الخدمية والأمنية والأهلية؛ للسعي على راحة ضيوف الرحمن، وتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد بالتطور الذي يشهده موسم الحج عاماً بعد عام على مستوى المشروعات والبنية التحتية بالمشاعر المقدسة، وتهيئة المتطلّبات التي تُسهل للحجاج أداء شعائرهم بكل سهولة بفضل الله، ثم بفضل قيادة ومتابعة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام.

ولفت الدكتور "الحسين" إلى مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ممثلة في نادي عشائر الجوالة الذين قدموا خدمات عدة لحجاج بيت الله الحرام في مشعرَيْ منى وعرفات، تشمل إرشاد التائهين، وتفويج الحجاج، وغيرها من الأعمال، داعياً المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.