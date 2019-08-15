محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات. حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15 احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات. Advertisements حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. 15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 06:13 PM احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات. حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. ، نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني" ،

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